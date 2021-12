Il comparto alimentare a Piazza Affari dà qualche segnale positivo (+0,44%)

indice del settore alimentare italiano

settore Alimentare europeo

FTSE Italia Food & Beverage

indice EURO STOXX Food & Beverage

Ftse SmallCap

Orsero

Valsoia

(Teleborsa) - Senza slanci l'che si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un andamento analogo al, che mostra un incremento modesto.Ilha aperto a 143.252, in crescita dello 0,44%, mentre l'registra una risalita dello 0,20% a 576.Tra le azioni del, scambia di poco sopra la parità, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,84%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,74%.