Manovra, Camera approva fiducia

(Teleborsa) - L'Aula della Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sullaconDomani, giovedì 30 dicembre, dalle 9 le dichiarazioni ed il voto finale.Tra le misure principali della, il pacchetto da oltre 8 miliardi per la riforma degli scaglioni Irpef e l'abolizione dell'Irap per gli autonomi; l'intervento da 3,8 miliardi per arginare gli aumenti delle bollette; i 3 miliardi di euro per la riforma degli ammortizzatori sociali e gli oltre 4 miliardi per l'aumento del fondo sanitario; l'acquisto di vaccini e farmaci innovativi; il rifinanziamento del reddito di cittadinanza; l'introduzione di Quota 102 e la proroga del Superbonus 110%.