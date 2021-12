Neosperience, CdA conferma aumento di capitale

Neosperience

(Teleborsa) -comunica che in data odierna è stato deliberato l’aumento di capitale riservato, finalizzato al completamento delle acquisizioni del 51% di Rhei e di un ulteriore 39,2% di Workup (già controllata al 51%).Il, dando parziale esecuzione alla delega conferita dall’Assemblea della Società in data 19 dicembre 2019, haper un importo complessivo di Euro 23.450, oltre un sovrapprezzo di Euro 1.436.740, per complessivi Euro 1.460.190, aumento da attuarsi mediante emissione di n.ro 234.500 nuove azioni ordinarie della Società, prive dell’indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione da liberarsi mediante conferimento: di quote rappresentanti il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale di Rhei, società di cui era stato acquisito il 51% in data 29 novembre 2021, a fronte della sottoscrizione di n. 78.000 azioni Neosperience di nuova emissione da parte di RH Tech Consulting, a fronte del conferimento di una quota rappresentativa del 51% del capitale sociale di Rhei, per un importo pari ad Euro 474.240 (incluso sovrapprezzo). Tale somma, unitamente al conguaglio in denaro per Euro 476.451, comporta una valutazione del 100% della società Rhei pari ad Euro 1.864.100 di quote rappresentanti il 39,2% (trentanove virgoladue per cento) del capitale sociale di Workup, società di cui era stato acquisito il 51% in data 25 giugno 2020 a fronte della sottoscrizione di n. 156.500 azioni Neosperience di nuova emissione da parte di: Patrizia Bizzotto (per 85.000 azioni NSP), a fronte del conferimento di una quota rappresentativa del 21,227% del capitale sociale di Workup; M5, con sede legale in Bassano del Grappa (VI), (per 52.000 azioni NSP), a fronte del conferimento di una quota rappresentativa del 13,073% del capitale sociale di Workup; Lucasystem S1.p.A., con sede legale in Pianezze (VI), (per 19.500 azioni NSP), a fronte del conferimento di una quota rappresentativa del 4,90% del capitale sociale di Workup per un importo complessivo pari ad Euro 985.950 (incluso sovrapprezzo). Tale somma, unitamente al conguaglio in denaro per Euro 3.610, comporta una valutazione del 100% della società Workup pari ad Euro 2.524.388.