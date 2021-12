NVP, accordi pluriennali per 11,5 milioni di euro

NVP

(Teleborsa) -, PMI Innovativa attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, consolida la propria leadership in ambito calcistico chiudendo accordi pluriennali per un importo complessivo di circa 11,5 milioni di euro, di cui circa 6,3 milioni di euro riferiti alla"Siamo molto soddisfatti deidivenendo punto di riferimento nel mercato italiano ed europeo per le produzioni in UHD HDR. Per la prima volta l’intero campionato di Serie A è prodotto interamente in 4K", ha dichiaratoNVP segue per il campionato di Serie A iniziato nel mese di agosto, 6 campi come host broadcaster a cui si aggiungono le personalizzazioni per i detentori dei diritti televisivi su diversi campi, inoltre segue Juventus e Atalanta per il cliente Sky sulla Champions League