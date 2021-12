Poco mossa la Borsa americana

Dow Jones

(Teleborsa) -, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 36.455 punti; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 4.795 punti, sui livelli della vigilia. Poco sopra la parità il(+0,21%); con analoga direzione, guadagni frazionali per l'(+0,21%). Gli investitori, che si trovano anche ad aggiustare i portafogli in vista della fine del 2021, continuano ae delle conseguenti restrizioni. Il CDC statunitense ha accorciato la raccomandazione sull'isolamento per le persone che risultano positive da 10 giorni a 5 se non hanno sintomi. Inoltre, una ricerca condotta in Sud Africa suggerisce che il contagio da Omicron può aumentare l'immunità contro la variante Delta. Sul fronte macroeconomico, ildegli Stati Uniti è salito a novembre Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,47%.del Dow Jones,(+0,83%),(+0,67%),(+0,62%) e(+0,61%).Tra i(+5,98%),(+2,24%),(+1,15%) e(+1,06%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,83%.scende dell'1,60%.Calo deciso per, che segna un -1,56%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,94%.Tra i datisui mercati statunitensi:16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 0,5%; preced. 7,5%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -3,23 Mln barili; preced. -4,72 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 205K unità; preced. 205K unità)15:45: PMI Chicago (atteso 61,5 punti; preced. 61,8 punti)15:45: PMI manifatturiero (preced. 58,3 punti).