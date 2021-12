Rosso per la Borsa di Milano in una seduta con spunti e volumi limitati

S&P-500

(Teleborsa) -. A Wall Street, si muove vicino alla parità l'. La penultima seduta dell'anno è stata contraddistinta da, con gli investitori che sono stati impegnati a portare a casa i guadagni registrati negli ultimi dodici mesi. In controtendenza rispetto al resto del Vecchio Continente Londra, che però nella scorse due giornate era rimasta chiusa.Seduta positiva per lanel giorno in cui l'assemblea che ha deliberato la. I vertici dell’istituto hanno affermato che sono pronti ad esplorare tutte le opportunità che il mercato offrirà, ma “che non devono essere per forza M&A o l'accorpamento con altre banche”.Chiude leggermente sotto la parità CNH Industrial, che ha corso molto nelle ultime sedute e ritoccato i suoi massimi storici. Mancano pochi giorni allo, che inizierà a trattare separatamente a Piazza Affari da lunedì 3 gennaio. Tra gli annunci societari, si rafforza in Provincia di Alessandriapersu Euronext Growth Milan. Dopo non aver fatto prezzo per tutto il giorno, il titolo della società di consulenza finanziaria focalizzata sulle PMI italiane haa 1,8 euro (rispetto al prezzo di collocamento di 1,2 euro).L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,30%. L'è sostanzialmente stabile su 1.801,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,39%.Sulla parità lo, che rimane a quota +134 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,16%.deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,66%, e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,27%.Chiusura in frazionale ribasso per Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre lo 0,37%, arrestando la serie di cinque rialzi consecutivi, avviata il 21 di questo mese; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 29.938 punti.Consolida i livelli della vigilia il(+0,16%); con analoga direzione, sulla parità il(+0,1%).Alla chiusura della Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,18 miliardi di euro, in deciso ribasso (-22,59%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 1,53 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,38 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,31 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+0,86%),(+0,77%),(+0,66%) e(+0,63%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,31%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,00%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,96%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,90%.Tra i(+3,73%),(+2,02%),(+1,85%) e(+1,53%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,22%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,55%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,53%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,51%.