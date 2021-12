Trasporto aereo, proroga cassa integrazione in bilico per gli ex Air Italy

(Teleborsa) - A meno di 48 ore dalla scadenza dellaper i 1.322 lavoratori, resta aperto il tavolo di confronto al ministero del lavoro sul futuro degli ex dipendenti della compagnia aerea, i cui rappresentanti liquidatori hanno disertato l’ultima riunione odierna in videoconferenza.Alla discussione, che ha seguito a quella dello scorso 15 dicembre, hanno partecipato i rappresentanti di Mise, Mims, Regione Sardegna e Regione Lombardia. Sugli ex lavoratori Air Italy aleggia lo spettro delle. La proroga della cassa integrazione, secondo i sindacati, potrebbe aprire le porte al fondo di solidarietà del trasporto aereo.