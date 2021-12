Victoria’s Secret lancia buyback accelerato. Titolo vola

Victoria's Secret

Goldman Sachs

Victorias Secret

(Teleborsa) -, società statunitense di abbigliamento femminile, ha stipulato un accordo di(ASR) conper riacquistaredi azioni ordinarie della società. In particolare, effettuerà un pagamento iniziale di 250 milioni di dollari a Goldman Sachs e riceverà una consegna iniziale di circa 4,1 milioni di azioni il 31 dicembre 2021. Il numero finale di azioni da riacquistare sarà soggetto ad aggiustamenti nel primo trimestre del 2022.Inoltre, Victoria's Secret ha(fornita il 17 novembre 2021), che prevedeva che vendite in crescita ad un tasso compreso tra 0% e 3% rispetto alle vendite del quarto trimestre dello scorso anno (pari a 2,1 miliardi di dollari), con un utile operativo compreso tra 295 milioni e 335 milioni di dollari e un utile diluito per azione compreso tra 2,35 e 2,65 dollari. "Sono stato particolarmente incoraggiato dalla nostra crescita delle vendite durante i giorni di punta dello shopping durante il weekend dele dalla grande corsa agli acquisti mentre ci avvicinavamo al- ha commentato il CEO Martin Waters.Alla luce di questo notizie, è ottima la performance dia Wall Street, dove si attesta a 53,87 con unA livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 55,08 e successiva a 57,77. Supporto a 52,39.