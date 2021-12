Biogen crolla al Nasdaq, Samsung nega trattative in corso

Biogen

S&P 100

compagnia biotecnologica americana

(Teleborsa) - Aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 7,11% sui valori precedenti.A pesare sulle azioni della società, contribuisce la notizia chesecondo cui sarebbe in trattative per acquistare Biogen e unirla alla sua unità biotech. Sulla scia di questi rumor, le azioni Biogen la vigilia hanno registrato un forte rialzo.Se si analizza l'andamento del titolo con l'su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Lo status tecnico di breve periodo dellamette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 245,6 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 235,7. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 255,4.