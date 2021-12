Borse UE poco mosse nell'ultima seduta di piena operatività

Euronext

Notorious Pictures

Relatech

ISCC Fintech

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Piazza Affari

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

DiaSorin

Italgas

Snam

STMicroelectronics

Atlantia

Tenaris

Nexi

BPER

El.En

Alerion Clean Power

Banca Ifis

Sanlorenzo

Caltagirone SpA

Carel Industries

Garofalo Health Care

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) -, che scambia poco sopra la parità assieme alle altre borse di Eurolandia. L'ultima seduta di piena operatività dell'anno è contraddistinta da pochi spunti e volumi. Domani saranno chiuse le borse di Milano, Madrid e Francoforte, mentre chiuderanno prima le piazze di Londra e Parigi. Sul fronte macroeconomico, è salita al livello più alto dal 1992 nel mese di dicembre. È stato reso noto che sono statesui mercati di, ovvero Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Oslo, Milano e Parigi.questa mattina, volano(che ha stretto un accordo con un operatore broadcast per 1,7 milioni di euro) e(che ha acquisito EFA Automazione per puntare a crescere nell'Industrial IoT). Poco mossa, che ha acquistato un portafoglio di crediti NPL da 483 milioni di euro.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,38%. Lieve calo dell', che scende a 1.800 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 76,32 dollari per barile.Lomigliora, toccando i +130 punti base, con un calo di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,11%.è stabile, riportando un moderato +0,07%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,06%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,28%.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 27.385 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 29.983 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Sui livelli della vigilia il(+0,1%); poco sopra la parità il(+0,23%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,06%),(+0,93%),(+0,79%) e(+0,59%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,99%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,73%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,54%.Tentenna, che cede lo 0,52%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,27%),(+2,06%),(+1,97%) e(+1,61%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,54%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,13%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,09%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,85%.