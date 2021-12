Cassa Centrale Banca al fianco della Caritas: dona 1 milione per contrasto disagio giovanile

(Teleborsa) -, la società informatica del Gruppo, confermano il lorocon unacomplessiva dia favore di 15 interventi volti a fronteggiare situazioni di particolare criticità sociale su tutto il territorio nazionale. Il sostegno è rivolto in particolare aied agli adolescenti, particolarmente colpiti dalla pandemia sotto il profilo psicologico e sociale.I progetti potranno svilupparsi suspecifici:mediante supporto alla didattica (anche a distanza), il doposcuola, borse di studio ed accesso alla strumentazione elettronica;tramite accompagnamento psicologico (anche familiare), percorsi di educazione sanitaria, check-up e diagnostica precoce, supporto ai ragazzi coin disabilità e disturbi dell’apprendimento;attraverso laboratori educativi, percorsi di responsabilità ambientale, attività di aggregazione, socializzazione e sportive;, qualificazione professionale ed inserimento lavorativo per i più grandi.Leinsieme Cassa Centrale Banca hanno una lunga tradizione di solidarietà e, in questo 2021 difficile, a causa della pandemia, hanno voluto dare un, di nuovo al fianco della Caritas per il secondo anno consecutivo."Il perdurare della crisi sanitaria ha esposto alcune categorie sociali più fragili, in particolare quelle giovanili, a condizioni di disagio e difficoltà che rischiano di evolvere in situazioni complesse e difficili da gestire", ha evidenziato don, neodirettore di Caritas Italiana, aggiungendo che questo nuovo intervento "consentirà di dare continuità all’opera di supporto alle comunità e di contrasto a situazioni di difficoltà, anche in virtù di una visione comune di solidarietà e di un sentimento di vicinanza ai territori"."I giovani sono il nostro futuro - conclude Pagniello - e non possiamo permetterci di lasciarli soli nei momenti di maggiore difficoltà".