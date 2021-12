Covid-19, OMS avverte: "Con Omicron sistemi sanitari a rischio collasso"

(Teleborsa) -un po' ovunque nel mondo, a causa della massicciacausati dalla combinazione della variante Delta e della variante. Lo ha affermato il direttore generale dell', Tedros Adhanom Ghebreyesus, secondo cui "questa situazione esercita, e continuerà a farlo, una pressione enorme su un personale sanitario già esausto".L'OMS aveva già avvertito che illegato alla diffusione della nuova variante Omicron èe vi sono "prove affidabili" che Omicron abbia un vantaggio di crescita sulla variante Delta, con una capacità di "raddoppiare in due o tre giorni".L'ultimo bollettino dell'OMS ha confermato che sono stati registrati, un nuovo record dall'inizio della pandemia.La situazione è pesante in diversi Paesi. Negli Stati Uniti, lo stato di New York ha registrato un nuovo record di 67 mila casi, mentre in Spagna i contagi hanno superato quota 200mila e in Italia si è sfiorato il tetto dei 100mila contagi in un solo giorno.