Cybersecurity, partnership Sababa e 3PItalia per fornitura servizi a enti locali

Sababa Security

(Teleborsa) -, primario fornitore di cyber security italiano, ha sottoscritto con 3PItalia - Concessionario di servizi rivolti alla Pubblica Amministrazione in Partenariato Pubblico Privato (PPP) - un accordo di partnership per fornire ai comuni italiani ed agli enti locali, gestiti in concessione da 3PItalia, servizi innovativi di cybersecurity.L'accordo prevede la fornitura delle soluzioni MDR e XDR di Sababa Security, al fine di garantire un monitoraggio costante 24×7 della sicurezza degli endpoint e della rete degli enti locali aderenti alle attuali e future concessioni di 3PItalia.L'offerta congiunta - spiega una nota - permetterà di integrare i servizi delle due realtà anche con le soluzioni di terze parti già in uso all’interno delle infrastrutture degli Enti Comunali, con l’obiettivo di proporre alle amministrazioni pubbliche un supporto professionale avanzato capace di gestire un’azione immediata in caso di anomalie, una rapida individuazione di possibili attacchi cyber ed un’assistenza costante nel contenimento e nella risposta agli incidenti, eseguendo per essi, la ricerca alle cyber-minacce prima che queste possano causare danni.