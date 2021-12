ESI avvia un programma di acquisto di azioni proprie

ESI

(Teleborsa) -ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione riunitosi il 29 dicembre 2021, ha deliberato di darein esecuzione e secondo i termini e condizioni previste dalla delibera dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 28 dicembre 2021.Il piano di acquisto e disposizione di azioni proprie ha la finalità di:- creare una provvista di azioni da impiegare, inter alia, a servizio del "Piano di Stock Grant 2022-2024";- consentire l'utilizzo quale corrispettivo in operazioni straordinarie;- destinare le azioni al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant;- utilizzare le azioni nell’ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche della Società, in relazione ai quali si concretizzi l’opportunità di scambi azionari.L’autorizzazione all’acquisto delle azioni proprie è stata concessa per un periodo di 18 mesi a far data dalla delibera dell’Assemblea del 28 Dicembre 2021, mentre l’autorizzazione all’eventuale successiva disposizione delle azioni proprie acquistate è concessa senza limiti temporali al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, pereffettuare gli atti di disposizione delle azioni.L’autorizzazione è stata concessa per l'acquisto di azioni proprie, in una o più soluzioni, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ESI di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 5% del capitale sociale della Società protempore, ovvero per un controvalore complessivo massimo di euro 1.500.000,00 o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro-tempore vigente. L'acquisto dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.Gli atti di disposizione effettuati nell'ambito di piani di incentivazione rivolti ai dipendenti/amministratori della Società e delle sue controllate potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo e in linea con l'operazione o con le finalità del piano di incentivazione, e comunque tenuto anche conto dell'andamento del mercato e fermo il diverso corrispettivo eventualmente previsto dalle prassi di mercato ammesse o dalla normativa applicabile.Intanto, a Piazza Affari, ottima performance per, che si attesta a 3,88 euro con un aumento del 3,19%.