Gas, prezzi in Europa tornano a livello di fine novembre

(Teleborsa) - Il prezzo dei contratti, utilizzati dagli operatori come benchmark per il mercato europeo, mostra unnella tarda mattinata (11:45 ora italiana), sui minimi di seduta. I futures sono scesi sotto ai livelli dello scorso 23 novembre, prima dell'impennata dei prezzi che li aveva portati sopra i 180 euro al MWh lo scorso 21 dicembre. Si tratta del settimo giorno consecutivo in calo, che fa segnare la più lunga serie di ribassi consecutivi da oltre un anno,"Le forniture di gas naturale liquefatto GNL di almeno 0,8 milioni di tonnellate su 11 navi cisterna reindirizzate dall'Asia e una revisione al rialzo delle previsioni di temperatura a breve termine in tutta l'Europa nord-occidentale hanno contribuito a riequilibrare il mercato", ha affermato in una nota Kaushal Ramesh, analista senior di Rystad Energy. ", ma non sono un sostituto sostenibile per forniture stabili di gasdotti, considerando che il GNL è un prodotto trasportato via mare e la domanda in Asia potrebbe ancora vedere un aumento a gennaio", ha aggiunto l'analista.