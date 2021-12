Lavoro, Inail: nei primi 11 mesi del 2021 in calo gli infortuni con esito mortale (-3%)

(Teleborsa) - Ledipresentate all'tra gennaio e novembre sono state(+2,1% rispetto allo stesso periodo del 2020), 1.116 delle quali con esito mortale (-3%). In aumento ledi origine professionale denunciate, che sono state 50.804 (+24,1%). I dati mensili, ha spiegato l'Istituto, sono fortemente influenzati dall'emergenza Coronavirus. Il confronto tra i primi 11 mesi del 2020 e del 2021, ha sottolineato l'Inail, "richiede moltaed è da ritenersi ancora poco significativo a causa della pandemia che, in particolare nel 2020, ha provocato soprattutto per gli infortuni mortali una manifesta tardività nella denuncia, anomala ma rilevantissima, generalizzata in tutti i mesi ma amplificata soprattutto a marzo 2020, mese di inizio pandemia, che ne inficia la comparazione con i mesi del 2021".Gli open data mensili per il periodo gennaio-novembre 2020 non quantificano, infatti, un certo numero di tardive denunce (in particolare mortali) da contagio da, data la circostanza non sempre chiara, emersa soprattutto agli inizi della pandemia e prima dell'emanazione delle specifiche circolari Inail di ricondurre la natura dei contagi da nuovo Coronavirus a infortunio sul lavoro e non a malattia professionale. Ciò premesso, nel periodo gennaio-novembre di quest'anno si registra, rispetto all'analogo periodo del 2020, un aumento delle denunce di infortunio in complesso, un decremento di quelle mortali e una risalita delle malattie professionali.Nel dettaglio, le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail entro lo scorso mese di novembre sono state 502.458, oltre 10mila in più (+2,1%, contro il +6,3% della rilevazione al 31 ottobre) rispetto alle 492.150 dei primi 11 mesi del 2020, sintesi di un calo delle denunce nel trimestre gennaio-marzo (-11%), di un incremento nel semestre aprile-settembre (+21%) e di un nuovo calo nel bimestre ottobre-novembre (-16%) nel confronto tra i due anni. I dati rilevati al 30 novembre di ciascun anno evidenziano nei primi 11 mesi del 2021 un aumento a livello nazionale degli, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro (+25,5%, da 56.745 a 71.243 casi), che sono diminuiti del 32% nel primo bimestre di quest'anno e aumentati del 48% nel periodo marzo-novembre (complice il massiccio ricorso allo smart working nello scorso anno, a partire proprio dal mese di marzo), e un decremento dell'1% (da 435.405 a 431.215) di quelli avvenuti in occasione di lavoro, che sono diminuiti del 10% nel primo trimestre di quest'anno, aumentati del 18% nel semestre aprile-settembre e di nuovo calati nel bimestre ottobre-novembre (-22%).Il numero degli infortuni sul lavoro denunciati è in flessione del 2% nella gestione(dai 430.348 casi del 2020 ai 421.644 del 2021) e in aumento del 2,1% in(da 24.526 a 25.038) e del 49,6% nel(da 37.276 a 55.776). Si osservano incrementi generalizzati in quasi tutti i settori produttivi tranne, in particolare, in quelli dell'amministrazione pubblica (-22%) e, soprattutto, della Sanità e assistenza sociale, che nei primi 11 mesi di quest'anno, pur distinguendosi ancora per numerosità di eventi (circa 36mila denunce), presenta una riduzione del 47,3% degli infortuni avvenuti in occasione di lavoro rispetto alle 68mila circa dello stesso periodo del 2020 (sintesi di un +164% del primo bimestre, di un -67% del periodo marzo-giugno, di un +14% nel bimestre luglio-agosto e di un -73% tra settembre e novembre). Dall'emerge una diminuzione delle denunce soltanto nel Nord-Ovest (-8,8%), al contrario del Nord-Est (+9,9%), delle Isole (+7,3%), del Centro (+7,2%) e del Sud (+2,0%).