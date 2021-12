NVP, nasce la joint venture HiWay Media

NVP

(Teleborsa) -, PMI Innovativa attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, comunica l’avvenuta fusione per incorporazione di HiWay Media (HW Media) in Tangram Technologies (Tangram). Dalla fusione nasce la joint venture denominata HiWay Media, di cui NVP detiene il 50% del capitale sociale.HiWay Media si proporrà a Clienti di Elevato Standing, brand esclusivi, federazioni sportive, club, promoter e organizzatori di eventi e titolari di diritti in genere, con un posizionamento unico nel mercato che permetterà la gestione, lo sviluppo e l’utilizzo commerciale di tecnologie informatiche, applicazioni internet, mobili, web e digitali, per la produzione, promozione e diffusione di contenuti multimediali e tecnologie correlate, anche mediante blockchain e video data analisys AI e IoT, con finalità multipiattaforma e multiverso comprendendo l’utilizzo di diversi mezzi di comunicazione compreso quello televisivo, dal monocamera fino alle complesse regie con Ob-Van in 4K utilizzate da NVP, passando per la piattaforma di “Digital Asset Management “ proprietaria e lo sviluppo di piattaforme OTT completamente personalizzabili e flessibili, con particolare focus alla gestione dello streaming video da parte degli utenti finali e l’obiettivo, mediante lavalorizzazione della “user experience”, di integrare e sviluppare nuove modalità di fruizione e interazione tra gli utenti il contenuto e gli universi virtuali futuri.: l’integrazione del nostro core Business con le necessità globali di fruizione degli utenti reali e virtuali;guardando oltre al presente; nel concreto, ogni aspetto e particolare della gestione del delivery e della fruizione del presente viene coperto dalle competenze di NVP - HiWay Media e nel contempo questa singolarissima competenza ci consente di pensare a servizi e prodotti futuri con un'estrema semplicità creando soluzioni su misura", ha dichiarato