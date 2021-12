Pirelli, il calendario finanziario del 2022

Gruppo attivo nella produzione di pneumatici

Pirelli

(Teleborsa) - Ilha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico - finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea degli Azionisti nel corso del 2022.ha inoltre reso noto che, tenuto conto della data indicata per l’assemblea, il pagamento delrelativo all’esercizio 2021, ove deliberato, avrebbe luogo nel mese di maggio 2022, sottolineando che questo non rappresenta in alcun modo una previsione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la distribuzione di dividendi a valere sui risultati dell’esercizio in corso ed è resa ai soli fini degli adempimenti regolamentari previsti da Borsa ItalianaCDA: Esame dei risultati preliminari al 31 dicembre 2021CDA: Approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022