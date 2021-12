Sabaf, il calendario finanziario del 2022

Sabaf

dell'azienda produttrice di componenti per elettrodomestici

(Teleborsa) -ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico - finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea degli Azionisti nel corso del 2022.Il managementha inoltre reso noto che incontrerà la comunità finanziaria nell’ambito degli eventi organizzati da Borsa Italiana per le società del segmento STAR tra il 22 e il 24 marzo 2022, e tra il 27 giugno e il 1 luglio 2022 in occasione dell’Italian Sustainability Week.CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione del quarto trimestre 2021Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati di periodo agli analisti finanziariCDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato 2021Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 - Unica convocazioneCDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione del primo trimestre 2022Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati di periodo agli analisti finanziariCDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale 2022Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati di periodo agli analisti finanziariCDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione del terzo trimestre 2022Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati di periodo agli analisti finanziari