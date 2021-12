SenseTime, balzo al debutto sulla borsa di Hong Kong

(Teleborsa) - Le, startup cinese attiva nel campo dell'intelligenza artificiale, sono. La società ha raccolto 740 milioni di dollari nella sua offerta pubblica iniziale, fissando il prezzo delle azioni a 3,85 dollari di Hong Kong (nella parte inferiore della forchetta precedentemente comunicata), ottenendo una valutazione di 16,4 miliardi di dollari. Un rialzo nel primo giorno di negoziazioni non era scontato, anche considerando che pochi giorni fa la società aveva rinviato la quotazione a causa dell'inserimento in una blacklist statunitense."In SenseTime ci sforziamo di raggiungeree migliorare la percezione pubblica nei confronti dell'IA - ha affermato il fondatore e AD Xu Li nella cerimonia di ammissione i borsa - Crediamo fermamente di essere nel posto giusto e al momento giusto per contribuire a una rivoluzione guidata dall'intelligenza artificiale definita da equità e inclusività".