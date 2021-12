Spagna, inflazione dicembre +1,3% mese +6,7% anno

(Teleborsa) -. Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), che ha pubblicato oggi una stima flash, l'inflazione su base annuale è stimata a +6,7%, superiore al +5,5% di novembre. L'indice dei prezzi al consumo su base mensile registra un incremento dell'1,3% dopo il +0,3% del mese precedente. Se confermato, il balzo tendenziale di dicembre sarebbe l'incremento"Notevole in questo comportamento è l'aumento del prezzo dell', più alto questo mese rispetto a dicembre 2020 - evidenzia l'INE - Anche l'aumento dei prezzi deiincide, seppur in misura minore, rispetto al calo registrato lo scorso anno. Da segnalare, anche se in senso opposto, il calo dei prezzi di carburanti e lubrificanti per autoveicoli, aumentati nel 2020".L', che tiene conto di un paniere diverso ed identico per tutta l'UE, dovrebbe registrare un incremento tendenziale del 6,7%, rispetto al +5,5% precedente e al +5,8% atteso. Su base mensile è attesa in aumento dell'1,2% (+0,2% a novembre).