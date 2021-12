Wall Street chiude contrastata. Dow Jones su nuovi record

Dow Jones

(Teleborsa) -, che mostra sulun rialzo dello 0,25% (portandosi su nuovi record), mentre, al contrario, resta piatto l', con chiusura su 4.793 punti. Senza direzione il(+0,01%); con analoga direzione, pressoché invariato l'(+0,05%).(+0,60%),(+0,51%) e(+0,43%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore, con il suo -0,63%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+1,59%),(+1,37%),(+1,24%) e(+0,83%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,18%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,66%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,51%.Tra i(+9,46%),(+5,24%),(+3,48%) e(+2,67%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,25%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,64%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,89%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,79%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 205K unità; preced. 205K unità)15:45: PMI Chicago (atteso 61,5 punti; preced. 61,8 punti)15:45: PMI manifatturiero (preced. 58,3 punti)16:00: ISM manifatturiero (preced. 61,1 punti)15:45: PMI servizi (preced. 58 punti)15:45: PMI composito (preced. 57,2 punti)16:00: ISM non manifatturiero (preced. 69,1 punti).