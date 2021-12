Assalto a Capitol Hill, finisce l'era Merkel, cade Kabul: 2021, l'anno dei cambiamenti

(Teleborsa) - Dall’assalto al Congresso Usa alla presa di Kabul da parte dei, passando per il giuramento dinegli Stati Uniti e la fine dell' era Merkel in Guardando in casa nostra, senza dubbio, il giuramento del Governo Draghi, ma anche il trionfoe loneidianticipatore della corsa economica dell'Italia che è tornata ad accelerare.Mancano poche ore alla fine delun anno doltre che il secondo segnato dallaE sono in tanti a chiedersi se il prossimo anno sarà finalmente quello della vittoria definitiva sulche ha completamenteComincia così il messaggio di fine anno dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, attraversato da unIn un video, l direttore generale dell’Organizzazione,guarda, con moderato ottimismo, al, terzo anno dall’inizio della pandemia. ” La fine dell’anno segna il secondo anniversario dall’inizio della pandemia da Covid 19 e rappresenta un promemoria di ciò che abbiamo raggiunto e perso come comunità globale con le nostre risposte collettive a una vera crisi globale”. Il 2021, sottolinea,ma c’è stato anche molto“Sebbene nessun Paese sia fuori dalla foresta della pandemia, abbiamo nuovi strumenti per prevenire e trattare il Covid 19 – spiega – Più di 8,5 miliardi di dosi di vaccino sono state somministrate nel mondo, salvando milioni di vite. Sono stati sviluppati nuovi trattamenti ai quali si potrebbe facilitare l’accesso, diminuendo la mortalità. Poi mette in guardia: "nazionalismi e accumulo di vaccini da parte di alcuni Paesicreando le condizioni ideali per lo sviluppo della variante Omicron".Quindi,a porre fine alla disuguaglianza perchèin modi che non possiamo prevenire o predire. Se porremo fine alla disuguaglianza,