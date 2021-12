Eventi e scadenze del 31 dicembre 2021

(Teleborsa) -Banca d'Italia - Ita-coin; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territoriFrancia - Chiusura anticipata della Borsa di ParigiGiappone - Borsa di Tokyo chiusa per festivitàSpagna - Borsa di Madrid chiusa per festivitàSingapore - Chiusura anticipata della Borsa di SingaporeItalia - Borsa di Milano chiusa per festivitàInghilterra - Chiusura anticipata della Borsa di LondraHong Kong - Chiusura anticipata della Borsa di Hong KongGermania - Borsa di Francoforte chiusa per festivitàAustralia - Chiusura anticipata della Borsa di SidneyIndonesia - Borsa di Jakarta chiusa per festivitàGruppo IVA - Presentazione del modello AGI/1 per chi intende effettuare l’opzione oppure la revoca del Gruppo IVA che decorre dal secondo anno successivo.Imposta di Registro - Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-12-2021Uniemens - Invio telematico della denuncia mensile UniEmens delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori dipendenti e assimilati.Libro unico del lavoro - Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.