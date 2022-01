A New York, forte ascesa per Citigroup

colosso bancario

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il, che mostra una salita bruciante del 5,19% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni tecniche complessive dievidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 61,89 USD. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 64,39. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 60,25.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)