CNH Industrial inizia negoziazioni come pure player nei settori agricolo e costruzioni

(Teleborsa) - Con l'efficacia dello spin-off di(e la sua quotazione su Euronext Milan dal 3 gennaio 2022),ha iniziato la negoziazione per il 2022 alla Borsa di New York (NYSE) e su Euronext Milan di Borsa Italiana in veste di. Dopo la separazione delle attività "On-Highway" e "Off-Highway", CNH Industrial presenterà il suo futuro orientamento al"Oggi diamo il via alla nuova CNH Industrial, il, di un lavoro intenso e di una grandissima determinazione - ha dichiaratodi CNH Industrial - Desidero congratularmi con tutta la nostra squadra, e in particolare con il Senior Leadership Team, per aver portato a termine tutto questo e ringraziare il Consiglio di Amministrazione per aver vigilato su questa operazione completata con successo"."In qualità di pure player dei settori agricolo e delle costruzioni, possiamo portare- ha aggiunto - Ciò comporta lo sviluppo di prodotti e processi innovativi che aumentino la produttività, accelerino la crescita redditizia e guidino i nostri ambiziosi piani ESG per assicurarci di agire nel pieno rispetto delle persone e del pianeta".