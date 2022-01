Covid, i numeri di oggi del Ministero della Salute su contagi e ricoveri

(Teleborsa) - Sonoi nuovi contagi danelle ultime 24 ore (ieri 61.046). È quanto è emerso dal bollettino del Ministero della Salute, secondo cui le vittime sono 140 (ieri erano state 133). Sono 445.321 imolecolari e antigenici per il coronavirus effettuati (ieri erano stati 278.654). Il tasso di positività è sceso così al 15,2%, rispetto al 21,9% di ieri. Sono 1.351 i pazienti inin Italia, 32 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Icon sintomi nei reparti ordinari sono 12.333, ovvero 577 in più rispetto a ieri.Al crescere dei nuovi casi di Covid-19 "non corrisponde un parallelo incremento dei ricoveri" ma "con questo tasso di crescita dei casi rischiamo comunque di intasare gli ospedali perché si può arrivare a 2 milioni di positivi". È l'allarme lanciato da, presidente della, intervenendo alla trasmissione 'L'Italia s'è desta" su Radio Cusano Campus. "Tutte le misure messe in campo finora dal governo - ha affermato - sono una sommatoria di pannicelli caldi che non riescono a rallentare la circolazione del virus", spiegando poi che serve più smart working per contribuire a rallentare la circolazione.