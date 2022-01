In rialzo la Borsa di Milano e gli altri mercati europei

FTSE MIB

Iveco Group

CNH Industrial

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Nexi

Telecom Italia

Intesa Sanpaolo

Enel

Amplifon

STMicroelectronics

Interpump

Brunello Cucinelli

Unieuro

Saras

Tamburi

Sesa

CIR

De' Longhi

Reply

(Teleborsa) -nella prima seduta del nuovo anno. Sulla stessa scia rialzista il ha debuttato su Euronext Milan, portando a 233 il numero delle società attualmente quotate sul listino principale di Borsa Italiana. A fine mattinata,(che tratta da oggi ex assegnazione) sale dello 0,37% a 15,085 euro, mentre Iveco è in ribasso del 9,86% a 10,15 euro. Il prezzo di apertura delle azioni ordinarie di Iveco è stato pari a 11,26 euro. Sul fronte macroeconomico, IHS Markit ha comunicato cheè rimasta elevata alla fine del 2021 e segnalato un allentamento dei colli di bottiglia della catena di approvvigionamento.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,136. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.826,9 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,10%.In discesa lo, che retrocede a quota +132 punti base, con un decremento di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,14%.denaro su, che registra un rialzo dello 0,73%, e bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,98%. Londra è chiusa.Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dello 0,99%; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,92% rispetto alla chiusura precedente.In moderato rialzo il(+0,43%); senza direzione il(+0,03%).di Milano, troviamo(+2,54%),(+2,51%),(+2,35%) e(+1,80%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,64%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,62%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,54%.del FTSE MidCap,(+2,72%),(+2,19%),(+2,11%) e(+2,11%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,96%.scende dell'1,49%.Calo deciso per, che segna un -1,4%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,06%.