Piazza Affari in rally segue le orme dell'Europa

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. Prima seduta del 2022 conlegata alla variante Omicron. Nella giornata odierna ha debuttato su Euronext Milan e registra a metà seduta un ribasso del 9%.(che tratta da oggi ex assegnazione) scambia sulla parità. Volano, che per lunga parte della seduta non hanno fatto prezzo : la prima per la fusione per incorporazione di Linkem Retail in Tiscali, la seconda per l'acquisizione del controllo da parte di Danilo Iervolino.Ottima seduta per, dopo che il presidente di CDP Gorno Tempini ha manifestato al Sole24Ore il suo. "Vediamo il messaggio come un supporto importante al titolo, sia per il sostegno (atteso ma mai esplicitato in queste settimane) al piano rete unica che costituisce un elemento importante per aumentare il valore dell'azienda rispetto alla situazione stand-alone), sia per il messaggio non ostile a KKR", scrivono gli analisti di Equita.Sul fronte macroeconomico, IHS Markit ha comunicato che è rimasta elevata alla fine del 2021 e segnalato un allentamento dei colli di bottiglia della catena di approvvigionamento.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,135. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,42%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 75,42 dollari per barile.Scende lo, attestandosi a +133 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,16%.sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,90%, e buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,15%. Chiusa Londra.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,11%; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,05% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 30.256 punti.Guadagni frazionali per il(+0,53%); pressoché invariato il(+0,01%).di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+2,7%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,47%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,40%.Su di giri(+2,39%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,09%.scende dell'1,32%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,66%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,71%),(+2,67%),(+2,40%) e(+2,18%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,14%.Calo deciso per, che segna un -1,62%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,38%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,36%.