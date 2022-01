Safran pianifica 12.000 assunzioni con ripresa settore aereo

Safran

Safran

(Teleborsa) -, società francese e big mondiale dei componenti per il settore aviazione,per ricostruire la sua capacità produttiva. Lo ha detto l'amministratore delegato Olivier Andries in un'intervista al quotidiano francese Figaro. "Oggi il traffico aereo è in ripresa, l'immissione degli ordini è dinamica, il ritmo sta aumentando. Il peggio è passato. Sono molto fiducioso", ha detto Andries. "Stiamo uscendo dalla crisi e abbiamo deciso di rilanciare le nostre assunzioni, con 12.000 assunzioni previste nel 2022,", ha aggiunto.Ottima la performance disulla borsa di Parigi, dove si attesta a 110,6 con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 111,7 e successiva a 114,8. Supporto a 108,6.