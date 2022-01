Saldi, è partita la caccia all'affare

(Teleborsa) - Archiviate le feste, è già partita lacon Sicilia e Basilicata che ieri hanno aperto le "danze" degli sconti. Oggi, lunedì 3 gennaio tocca alla Valle d'Aosta, mentre le altre Regioni partiranno il 5 gennaio. Seguendo un trend oramai consolidato negli ultimi anni, iregistreranno anche nel 2022col giro d'affari degli sconti di fine stagione che perderà oltre 1 miliardo di euro rispetto al periodo pre-Covid. Lo afferma ilche diffonde oggi le stime sull'andamento degliRispetto ai saldi invernali del 2020, gli sconti di fine stagione del 2022 subiranno una contrazione delle vendite pari al -21%, spiega l'associazione. Il giro d'affari complessivo passa infatti daii circa 4,1 miliardi del 2022, perdendo oltre un miliardo di euro rispetto al periodo pre-Covid."Alla base delche hanno già assorbito una fetta consistente degli acquisti degli italiani, ma anche i forti rincari delle bollette e l'aumento dei prezzi al dettaglio, fattori che frenano gli acquisti delle famiglie e impongono una maggiore cautela nella spesa" - afferma il presidente Carlo Rienzi.Come ogni anno il Codacons diffonde il decalogo con iper evitare fregature durante i saldi e fare acquisti in tutta sicurezza. Si va dalla("non è vero - chiarisce il Codacons - che i capi in svendita non si possono cambiare: il negoziante è obbligato a sostituire l'articolo difettoso anche se dichiara che i capi in saldo non si possono cambiare. se il cambio non è possibile, ad esempio perchè il prodotto è finito, avete diritto alla restituzione dei soldi (non ad un buono). Si hanno due mesi di tempo, non 7 o 8 giorni, per denunciare il difetto") ad un"girare nei giorni che precedono i saldi andare nei negozi a cercare quello che interessa, segnandone il prezzo; si può così verificare l'effettività dello sconto praticato ed andare a colpo sicuro, evitando inutili code".Occorre poiche "spesso nascondono merce non proprio nuova, o prezzi vecchi falsi (si gonfia il prezzo vecchio cosi' da aumentare la percentuale di sconto ed invogliare maggiormente all'acquisto)"."nei negozi che espongono in vetrina l'adesivo della carta di credito o del bancomat, il commerciante è obbligato ad accettare queste forme di pagamento anche per i saldi, senza oneri aggiuntivi".