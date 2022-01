Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16% sul; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.775 punti.In frazionale progresso il(+0,64%); come pure, poco sopra la parità l'(+0,68%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,76%),(+2,00%) e(+1,22%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,83%),(-1,66%) e(-1,30%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,24%),(+3,69%),(+2,54%) e(+2,49%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,51%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,93%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,57%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,27%.Tra idel Nasdaq 100,(+11,28%),(+7,82%),(+7,71%) e(+4,93%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,38%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,73%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,61%.In caduta libera, che affonda del 3,25%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:45: PMI manifatturiero (atteso 57,8 punti; preced. 58,3 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 60,4 punti; preced. 61,1 punti)14:15: Occupati ADP (atteso 390K unità; preced. 534K unità)15:45: PMI servizi (preced. 58 punti)15:45: PMI composito (preced. 57,2 punti).