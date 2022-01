BNL con UniCredit, CDP e SACE: 35 milioni al Gruppo Vicenzi

Unicredit

(Teleborsa) -storica azienda veneta specializzata nella produzione e commercializzazione in Italia e all’estero di prodotti dolciari industriali di alta qualità, ha sottoscritto con un pool di banche eunfinalizzato a coniugare sviluppo societario e sostenibilità aziendale.Le banche finanziatrici dell’accordo - si legge nella nota ufficiale - sono state- nel ruolo di SACE Agent - ecome Sponsor e First Lender. Inoltre, l’operazione è assistita dalla Garanzia Italia dilo strumento previsto dal Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane durante l’emergenza Covid-19.Nel dettaglio, l’operazione punta ad accrescere l’impatto positivo che ha il Gruppo Vicenzi sul territorio in cui opera non solo sostenendo il consolidamento della sua, e lodei processi di produzione."Siamo particolarmente lieti - ha dichiarato Filippo Ceffoli, Direttore Generale del Gruppo Vicenzi - che undi primari operatori finanziari abbia voluto sostenerci ed accompagnarci anche nei nostri piani di crescita nazionale e sui mercati internazionali. Vogliamo proseguire nell’azione di continuo ammodernamento per confermare il nostro ruolo di player primario nel settore della pasticceria industriale, oltre che per implementare tutte quelle iniziativeVicenzi comprende 3 brand d’eccellenza:e vanta la più vasta gamma di prodotti dolciari del settore in Italia, distinguendosi come produttore d’eccellenza di pasticceria secca, fresca e assortita, basi pronte, biscotti e prodotti da forno, prodotti cortesia e monodose.