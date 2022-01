Da Super Green pass a lavoro a incognita scuola, Governo al bivio

(Teleborsa) - Archiviate le festività, l'esecutivo guidato daè pronto a riunirsi:già domani, mercoledì 5 gennaio o, al più tardi, venerdì 7. Al vaglio, l'ulteriore allargamento della certificazione rafforzata che si ottiene solo con vaccinazione contro il Covid o guarigione dal virus. La riflessione sul tema - decisamente spinoso - è partita da diversi giorni ma adesso sembra arrivato il momento di passareestendendolo a tutti i lavoratori,In merito, "c'è un confronto aperto nella maggioranza ma confido che anche stavolta il Premier saprà trovare una sintesi e prevedo si arriviAnche perché "dobbiamo risolvere una serie di contraddizioni che oggi ci sono, come il fatto che chi va a prendere un caffé viene chiesto ilCosì il sottosegretario alla Salutea Fuori Tg, su Rai Tre, in previsione del consiglio dei ministri del 5 gennaio.L'altro fronte caldo è quello del, insidiato dalla corsa della variante Omicron. Priorità è garantire l'attività in presenza, come ha ribadito il Ministro Bianchi, ma cresce il pressing di quanti chiedono uno slittamento, tra i quali il governatore campanoche ieri ha chiesto di posticipare di 20-30 giorni.Lae al netto di sorprese dell'ultima ora resta confermata la data delper il ritorno degli studenti sui banchi. Almeno stando a quanto fanno filtrare fonti di governo. Del resto, era stato lo stesso Presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante la conferenza di fine anno ad assicurare che il