Mercato americano positivo

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,56%, mentre, al contrario, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 4.786 punti.In forte calo il(-1,87%); con analoga direzione, poco sotto la parità l'(-0,47%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+3,55%),(+2,66%) e(+1,96%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,74%),(-1,37%) e(-0,60%).Tra i(+4,52%),(+3,77%),(+3,02%) e(+2,99%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,86%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,20%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,87%.Pessima performance per, che registra un ribasso dell'1,68%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,30%),(+6,20%),(+3,58%) e(+2,84%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,33%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,68%.In caduta libera, che affonda del 4,25%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,77 punti percentuali.Tra i datisui mercati statunitensi:16:00: ISM manifatturiero (atteso 60 punti; preced. 61,1 punti)14:15: Occupati ADP (atteso 390K unità; preced. 534K unità)15:45: PMI servizi (preced. 58 punti)15:45: PMI composito (preced. 57,2 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2,8 Mln barili; preced. -3,58 Mln barili).