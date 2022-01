Prosegue il rally di inizio anno, il FTSE MIB chiude a +0,81%

S&P-500

(Teleborsa) -, con Piazza Affari che chiude mettendo a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Senza direzione intanto l'sulla borsa a stelle e strisce. Il rally di inizio anno continua per gli Eurolistini, con gli investitori che non sembrano preoccupati dall. Sulla borsa di Milano spicca la performance negativa di, che ha dovuto smentire le indiscrezioni che la volevano in trattativa per una potenziale fusione con Prelios, società di gestione e servizi immobiliari. Sul ha firmato un contratto quadriennale per un valore complessivo di 2 milioni di euro, ha siglato una lettera d'intenti relativa all'acquisizione del 75% di Tesi Group, mentre ha finalizzato l'acquisizione del rimanente 70% delle azioni della società polacca EKSA.Sul, l'indice PMI del settore manifatturiero si è mantenuto su livelli elevati a dicembre, il tasso di disoccupazione è sceso leggermente in Germania e il dato sul commercio al dettaglio nel paese ha sorpreso il mercato, mentre in Francia l'inflazione è stata in linea con le attese a dicembre.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,129. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,59%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,26%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +134 punti base, mostrando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,21%.avanza dello 0,82%, su di giri(+1,63%), e si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,39%.A Piazza Affari, ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,81%, a 27.955 punti, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,77% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 30.568 punti.Guadagni frazionali per il(+0,43%); in frazionale calo il(-0,69%).Al termine della seduta della Borsa di Milano, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,61 miliardi di euro, in rialzo del 6,38% rispetto ai precedenti 2,46 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 1,3 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,85 miliardi.di Milano, troviamo(+3,81%),(+3,02%),(+2,23%) e(+2,09%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,60%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,06 punti percentuali.Calo deciso per, che segna un -1,86%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,83%.del FTSE MidCap,(+9,59%),(+6,64%),(+3,16%) e(+2,86%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,02%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,31%.Sensibili perdite per, in calo del 3,09%.In apnea, che arretra del 2,40%.