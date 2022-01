Sciuker Frames, avviato a pieno regime nuovo complesso industriale

Sciuker Frames

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella produzione di finestre ecosostenibili e nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, ha comunicatodi Avellino. A ottobre era stato comunicato un investimento da 10 milioni di euro per raddoppiare la capacità produttiva del gruppo. "Da ottobre ad oggi ci siamo impegnati a organizzare la Sciuker Factory per partire già ai primi di gennaio con una produzione a pieno regime in modo da raddoppiare la capacità produttiva di Sciuker Frames", ha commentatoe presidente del gruppo."Grazie a questo investimento e agli sforzi del nostro team di ingegneri - ha aggiunto Cipriano - oggi siamoche prevediamo durerà per almeno 10 anni, considerato il panorama di circa 18 milioni di appartamenti del patrimonio abitativo italiano che dobbiamo ancora riqualificare per essere in linea con gli obiettivi fissati dalla Comunità Europea per la riduzione delle emissioni di C02".