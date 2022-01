Sentiment positivo a New York, Dow Jones e S&P 500 su nuovi record

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche sale dello 0,58% a 36.799 punti; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,33%, portandosi a 4.812 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,09%); guadagni frazionali per l'(+0,28%).nonostante nella giornata di lunedì a più di 1 milione di persone negli Stati Uniti è stato diagnosticato il Covid-19, a causa dell'impennata di casi derivante dalla circolazione della variante Omicron.Tra i titoli sotto osservazione ci sono(che nella giornata di ieri ha raggiunto i 3 trilioni di dollari di capitalizzazione),(che punta a raddoppiare la produzione per il pickup elettrico F-150 Lightning),(upgrade da parte degli analisti),(downgrade da parte degli analisti)(+1,67%),(+1,39%) e(+0,81%) in buona luce sul listino S&P 500.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,17%),(+2,09%),(+2,04%) e(+1,77%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,87%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,68%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,53%.Al top tra i, si posizionano(+2,93%),(+2,68%),(+2,24%) e(+2,12%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,23%.scende dell'1,73%.Calo deciso per, che segna un -1,62%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,10%.Tra i datisui mercati statunitensi:16:00: ISM manifatturiero (atteso 60,4 punti; preced. 61,1 punti)14:15: Occupati ADP (atteso 390K unità; preced. 534K unità)15:45: PMI servizi (preced. 58 punti)15:45: PMI composito (preced. 57,2 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2,8 Mln barili; preced. -3,58 Mln barili).