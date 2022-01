Tonica Wall Street

Dow Jones

Discovery

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,68%; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.797 punti.Sale il(+1,11%); con analoga direzione, positivo l'(+1,13%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+3,10%),(+2,76%) e(+1,24%). Nel listino, i settori(-1,37%),(-0,98%) e(-0,94%) sono stati tra i più venduti.Al top tra i(+3,30%),(+3,30%),(+3,25%) e(+2,82%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,55%.Calo deciso per, che segna un -1,2%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,82%.(+13,53%),(+7,60%),(+7,38%) e(+4,40%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,45%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,04%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,25%.Affonda, con un ribasso del 3,09%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:16:00: ISM manifatturiero (atteso 60,4 punti; preced. 61,1 punti)14:15: Occupati ADP (atteso 390K unità; preced. 534K unità)15:45: PMI servizi (preced. 58 punti)15:45: PMI composito (preced. 57,2 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2,8 Mln barili; preced. -3,58 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 14,88K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -73 Mld $; preced. -67,1 Mld $).