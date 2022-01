Trasporto merci e obbligo vaccino, rischio concorrenza sleale imprese straniere

(Teleborsa) - Vaccino obbligatorio per i lavoratori? "Ben venga – i vaccini sono la conditio sine qua non per un ritorno alla normalità - ma non si aprano strade a una: l’obbligo solo per i primi sarebbe una ‘tafazzata’ a tutto vantaggio delle imprese straniere". Così il Presidente di Conftrasporto-Confcommercioche aggiunge: “Chi entra in Italia deve produrre il certificato che attesti l’avvenuta vaccinazione. La regola deve essere applicata a tutti"."Conftrasporto da tempo si è schierata perche pare essere possibile per fronteggiare la nuova esplosione di casi di contagi - specifica Uggè - Parlo della vaccinazione, che deve consentire il proseguimento della vita normale sia lavorativa che sociale solo a coloro che sono vaccinati o guariti dal virus. Solo con la certezza di norme applicabili a tutti si può superare un"Nessuno però pensi di introdurre diversificazioni di trattamento nelle attività di trasporto - avverte il presidente di Conftrasporto - Non si ripeta che gli operatori esteri nel nostro Paese possano essere esonerati dall’obbligo del vaccino.