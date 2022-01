UniCredit, finanziamento a ITP con garanzia SACE

UniCredit

(Teleborsa) -ha erogato un finanziamento dacon garanziaa supporto degli investimenti dell'azienda di- azienda di Pavia attiva nel settore del packaging ecosostenibile per il settore alimentare e industriale - con l’obiettivo di rafforzare anche competitività e la percezione di ITP a livello internazionale, in particolare in mercati di destinazione come"Siamo lieti – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di ITP Spa- di aver iniziato una collaborazione con SACE e con UniCredit anche in previsione dei futuri investimenti che la nostra azienda proseguirà secondo i criteri ESG. Perché siamo convinti che solo affrontando le sfide legate all’economia circolare, con la partecipazione attiva dei nostri collaboratori che condividono la strategia aziendale e sono preparati a raggiungerne gli obiettivi, potremo prendere buone decisioni d’investimento a lungo termine"."Grazie al nostro intervento – sottolineResponsabile Mid Corporate del Nord- Ovest di SACE – ITP potrà rafforzare la sua presenza e competitività sui mercati internazionali. Con questa operazione SACE conferma il suo impegno a supporto del territorio e di filiere importanti sia per la tutela ambientale che per la promozione del Made in Italy all’estero come quella del packaging”."Siamo orgogliosi di aver portato a termine questa operazione, che conferma il ruolo della banca nel supporto allo sviluppo e alla crescita delle realtà imprenditoriali lombarde - affermaRegional Manager Lombardia di UniCredit. Gli obiettivi che ITP intende perseguire con questo finanziamento rispecchiano il nostro impegno e la nostra focalizzazione sulle tematiche ESG, pienamente integrate nel nostro processo decisionale".