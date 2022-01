USA, calano le offerte di posti di lavoro. Dimissioni a livelli record

(Teleborsa) - Diminuisce, e risulta sotto le attese del mercato, il numero di. È quanto rilevato dal Report JOLTS dell'U.S. Bureau of Labor Statistics americano, che misura le posizioni di lavoro aperte (Job Openings) e le ricerche di personale avviate (recruitment). A novembre, lesono scese del 6,6% a 10,562 milioni, dai 11,091 milioni di fine ottobre (dato rivisto da un preliminare di 10.033). Il dato è inferiore alle attese degli analisti, che erano per una lettura a 11,075 milioni di unità. Lesono rimaste pressoché stabili a quota 6,7 milioni, così come ilallo 0,9%.Le posizioni aperte sono diminuite in diversi settori con il più grande calo nei servizi di al(-261.000); seguono(-110.000) e(-66.000). Le opportunità di lavoro sono aumentate in finanza e assicurazioni (+83.000) e nel governo federale (+25.000). Il numero di posti di lavoro è diminuito nelle regioni del Sud e del Midwest.Il numero diè aumentato a novembre, raggiungendo il record di 4,5 milioni (+370.000). Il tasso di abbandono è aumentato al 3%, eguagliando il massimo della serie a settembre. Le dimissioni sono aumentate in diversi settori, con i maggiori incrementi nei servizi di(+159.000),(+52.000) e, magazzinaggio e servizi pubblici (+33.000). Il numero di dimissioni è aumentato nelle regioni del Nordest, del Sud e del Midwest.