Ancora in rialzo gli Eurolistini. Investitori valutano inflazione e covid

(Teleborsa) -per il, al pari delle principali Borse Europee. Gli indici europei hanno, con l'indice paneuropeo STOXX 600 che ha raggiunto nuovi massimi storici sul sentiment positivo degli investitori: la variante Omicron non fa paura, nonostante il dilagare dei contagi, e le speranze sono per una fine anticipata della pandemia. Sul fronte macroeconomico, gli indici PMI hanno indicato un'nell'eurozona a dicembre, mentre l'Istat ha segnalato chetendenziale ha raggiunto i livelli più alti dal 2008.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,26%. Lieve aumento dell', che sale a 1.818,9 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,10%.Invariato lo, che si posiziona a +135 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,22%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,64%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,22%, eavanza dello 0,51%.Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,26%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 30.644 punti.Pressoché invariato il(+0,09%); guadagni frazionali per il(+0,31%).Tra lea grande capitalizzazione, svettache segna un importante progresso del 2,85%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,46%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,42%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,40%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,17%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,89%.del FTSE MidCap,(+7,03%),(+1,54%),(+1,53%) e(+1,31%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,07%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,91%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,87%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,31%.