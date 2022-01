BCC, modello di business vincente. La sfida è collegare PNRR e territori

24,4% alle imprese artigiane;

22,5% all'agricoltura;

21,9% all'alloggio e ristorazione;

13,8% alle costruzioni e attività immobiliari;

11,2% al commercio.

ICCREA ha riportato un CET1 di base, ossia il patrimonio di una banca dopo l'assorbimento dei rischi ponderati per i prestiti concessi compresi i crediti deteriorati e le sofferenze, al 12,29% e al 5,67% nel caso di scenario avverso; Il Gruppo Cassa Centrale ha registrato un CTE1 di base al 17,14% e al 10,59% in ipotesi di scenario avverso.

EBA STRESS TEST PER PAESE Paese CET1

scenario avverso Deviazione CET1

scenario avverso 1. Norvegia 17,05% -2,51% 2. Svezia 16,10% -2,98% 3. Polonia 15,26% -1,14% 4. Belgio 13,94% -3,23% 5. Finlandia 13,19% -4,43% 6. Danimarca 12,16% -6,54% 7. Portogallo 11,56% -3,56% 8. Olanda 11,47% -5,36% 9. Ungheria 11,23% -3,05% 10. Francia 9,74% -5,57% 11. Austria 9,71% -4,29% 12. Spagna 8,97% -2,92% 13. Germania 8,79% -5,57% 14. Italia 8,63% -5,61% 15. Irlanda 8,23% -6,08%

(Teleborsa) - In Italia sono presenti, pari al 18,6% degli sportelli bancari italiani e con oltre 1,3 milioni di soci. Le BCC sono insediate in 102 province e in 2.592 comuni, di cui. Il rafforzamento della mutualità e dell'autonomia delle BCC, con maggior attenzione verso i soci, in termini di erogazione di nuovi finanziamenti e di remunerazione del capitale, insieme al sostegno dell'economia locale, con circa il 95% dei prestiti concessi nella propria zona di operatività, hanno permesso alle BCC difino ad ora.In particolare, da inizio 2020, le BCC hanno aumentato la propria raccolta del 15% e gli impieghi del 7%.La, al giugno 2021, si è attestata al 10,8%, con una qualità del credito migliore rispetto alla media del mercato, di cui il:Nel panorama delle BCC italiane, ruolo molto importante assumono i Gruppi del Credito Cooperativo ICCREA e CASSA CENTRALE., che ad oggi comprende 128 BCC, ha registrato un aumento dell'operatività bancaria, su livelli record, con i prestiti in crescita a 86,6 miliardi di euro e la raccolta diretta da clientela pari a 105,6 miliardi di euro. Il Gruppo è fortemente impegnato sotto il profilo della gestione del rischio, con i NPL in riduzione a circa 8,3 miliardi di euro e il NPL ratio netto pari al 4,1%. Al di là dei numeri, il vero punto di forza è il legame con il territorio, secondo i vertici del Gruppo. "Con la nascita del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea abbiamo avviato un percorso per disegnare soluzioni che accompagnino le nostre 128 BCC nel loro impegno continuo a favore delle comunità di riferimento - spiega, direttore generale di Iccrea Banca - Questo significacon cui confrontarsi sullo stesso piano e raccogliere risposte puntualmente adeguate". "In questo modo le BCC, già virtuoso supporto dello sviluppo locale, possono ulteriormente generare valore per le comunità e per l’economia", sottolinea Pastore.Il, che rappresenta 71 banche molto radicate nei diversi territori, ha riportato risultati in crescita al 30/06/2021, con il totale attivo in aumento a 91,39 miliardi di euro e la raccolta diretta da clientela in crescita a 62,21 miliardi di euro. L'indicatore NPL ratio, al 30 giugno 2021 risulta in al 6,1%. La contrazione dell'indicatore di rischio conferma il percorso di miglioramento della qualità dell'attivo che il Gruppo Cassa Centrale sta perseguendo, con una progressiva e costante diminuzione dello stock dei crediti deteriorati, in linea con gli orientamenti provenienti dall'Autorità di Vigilanza.Nota molto positiva è che i due principali player del credito cooperativo italiano hanno. In particolare, nonostante le dinamiche scelte, molto severe rispetto alle precedenti verifiche, che hanno previsto per l'Italia uno scenario base, con un calo cumulato del Pil nel triennio 2020-2022 del -2,5%, contro uno scenario avverso, con un ipotesi di crollo cumulato del Pil italiano nel triennio di riferimento del -7,6%:La partnership con le BCC associate ha funzionato sia in termini di risultati economici che di gestione del rischio.L'analisi degli stress test sui singoli Paesi Europei ha avuto un esito positivo anche se Paesi come la Germania e l'Italia si sono collocati negli ultimi posti, pur rispettando la soglia di attenzione dell'EBA pari al 5,5% in caso di scenario avverso e dell'8% in ipotesi di scenario di base. La media italiana si è attestata all'8,63%.Con queste premesse, il 2022 e il 2023 si prospettano positivi per i due Gruppi del Credito Cooperativo,e sfruttare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con l'aiuto dei consulenti corporate delle banche affiliate, nella selezione dei progetti e nell'ottenimento dei fondi, attraverso strumenti di finanziamento dedicati., per il quale tutte le nostre BCC sono pronte a fare la loro parte per essere un interlocutore immediato di PMI e pubbliche amministrazioni, e seguire con loro l'intero iter progettuale delle iniziative, non solo per la parte esclusivamente finanziaria", afferma il direttore generale di Iccrea Banca. "Ecco perché abbiamo attivato una cabina di regia: per fornire alle BCC e alle loro comunità un affiancamento consulenziale adeguato,- spiega Pastore - In definitiva, vogliamo continuare a essere fedeli al nostro ruolo di sostegno di una maggiore inclusione economica e finanziaria".