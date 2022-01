Chiusura positiva per le borse europee. FTSE MIB a +0,74%

Amazon

(Teleborsa) -, che sale come le principali Borse Europee. Scambi in lieve ribasso anche a Wall Street. Sul fronte macroeconomico, gli indici PMI hanno indicato un'espansione economica in rallentamento nell'eurozona a dicembre, mentre l'Istat ha segnalato che l'inflazione tendenziale ha raggiunto i livelli più alti dal 2008. Per quanto riguarda gli annunci societari, Stellantis hanno stretto una serie di accordi globali e pluriennali con l'obiettivo di trasformare l'esperienza di guida per i clienti di Stellantis;ha completato il closing dell'acquisizione di Chromagen.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,43%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,52%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,60%.Lieve peggioramento dello, che sale a +136 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,23%.avanza dello 0,74%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,81%.A Piazza Affari, ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,74%, a 28.163 punti, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 30.764 punti.Pressoché invariato il(-0,18%); con analoga direzione, sui livelli della vigilia il(-0,01%).Alla chiusura della Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,32 miliardi di euro, in deciso ribasso (-22,57%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 3 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,94 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,73 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+5,25%),(+4,03%),(+2,70%) e(+1,98%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,14%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,08%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,84%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,79%.di Milano,(+2,38%),(+1,93%),(+1,47%) e(+1,45%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,44%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,68%.In caduta libera, che affonda del 2,48%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,45 punti percentuali.