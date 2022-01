CNH Industrial, Fitch alza il rating di due livelli a BBB+

CNH Industrial

(Teleborsa) - Fitch Ratings hadi lungo periodo (Long-Term Issuer Default Rating) di. L'agenzia di rating ha anche elevato il rating del debito senior non garantito di CNH Industrial Finance Europe a BBB+ da BBB-.. La revisione segue lo spin-off di, che si è quotato su Euronext Milan il 3 gennaio 2022. Post scissione, CNH Industrial è un pure player nei settori dell'agricoltura e delle costruzioni.Secondo le stime dell'agenzia di rating, CNH Industrialsu base consolidata dopo lo spin-off di Iveco. "È probabile che il profilo aziendale della restante società si indebolisca a causa della ridotta diversificazione del mercato finale e di una gamma di prodotti più ristretta", evidenzia Fitch, che però ritiene che ciò sia mitigato dalla maggiore esposizione dell'emittente al mercato agricolo (82% dei ricavi), che è meno ciclico rispetto al business dei camion,Fitch prevede che CNH Industrial, in linea con quelli dei produttori di macchine agricole, poiché il segmento dei camion commerciali, che sta uscendo come Iveco Trucks, è un business a basso margine. Viene inoltre previsto che la società manterrà i margini EBIT intorno all'8% durante il periodo di previsione, nonostante le ipotesi di una persistente pressione sui prezzi delle materie prime fino al 2023.