Covid, Hong Kong blocca voli da 8 Paesi. Dall'Europa agli Usa Omicron fa impennare i contagi

(Teleborsa) - A causa del dilagare della variante OmicronIl divieto riguarda l'"I voli passeggeri da questi Paesi non potranno atterrare a Hong Kong e le persone che hanno soggiornato in quei Paesi non potranno imbarcarsi sui voli per Hong Kong, compresi i voli di transito", ha annunciato laNelle scorse settimane anche altri Paesi hanno iniziato ad attuareche, dall'Europa agli Stati Uniti, sta facendo impennare i contagi.In, per ora, il divieto è limitato a 8 Paesi africani. L'Ordinanza del 26 novembre 2021 dispone il divieto di ingresso/transito in Italia per coloro che abbiano soggiornato/transitato nei quattordici giorni precedenti in Sudafrica, Lesotho, Botswana, eSwatini, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia. L'Ordinanza dispone inoltre la sospensione del traffico aereo dai suddetti Paesi.Inil governo ha annunciato una possibile riapertura ai flussi turistici internazionali a partire dal 9 gennaio, su cui tuttavia si attende ancora conferma ufficiale nonché l'approvazione dei relativi regolamenti normativi. Al momento l'ingresso e il transito in Israele è vietato a tutti i cittadini stranieri non residenti. In alcuni casi, specificamente previsti dalla normativa israeliana e che presentano carattere di eccezionalità, i cittadini stranieri che abbiano necessità di recarsi in Israele possono presentare una domanda di ingresso al cosiddetto "Exceptions Commitee" che valuterà la richiesta e, se del caso, accorderà un'autorizzazione all'ingresso.In, dal 19 dicembre al prossimo 14 gennaio, è in vigore il lockdown con la chiusura di ristoranti, bar, cinema, teatri e negozi non essenziali.Laha introdotto la quarantena obbligatoria ai viaggiatori non vaccinati provenienti da Francia e Danimarca, Norvegia, Libano e Andorra.Nela quanti arrivano dall'estero è richiesto di mostrare l'esito negativo di un tampone (molecolare PCR o rapido) effettuato nelle 48 ore precedenti la partenza. Inoltre è disposto l'obbligo di isolamento cautelare dall'arrivo sul territorio britannico fino al risultato del tampone molecolare (PCR no rapido), da effettuare entro il secondo giorno.Insolo le persone vaccinate o guarite possono accedere all'interno di ristoranti, siti culturali e strutture sportive e ricreative, nonché agli eventi al coperto.Indallo scorso 19 dicembre fino alla fine di gennaio bar, pub e ristoranti chiudono alle 20.Ilha prorogato, oltre il 9 gennaio, l'obbligo di test negativo per i passeggeri dei voli in arrivo, anche se vaccinati.Laha esteso l'obbligo del Pass anche ai viaggiatori provenienti da Norvegia, Finlandia, Danimarca e Islanda che finora erano esentati e ha rivolto un invito ai viaggiatori a sottoporsi al test per il coronavirus all'ingresso.