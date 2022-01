Inflazione, l'allarme di Confesercenti: rischia di bruciare la ripresa

(Teleborsa) - L'aumento dei prezzi, unito alla rapida espansione dell', rischia di bruciare la ripresa in atto. Così l'Ufficio economicocommenta i dati diffusi da Istat. L'ulteriore accelerazione dell'nel mese di dicembre è causata da varie componenti: alla crescita dei prezzi dei, che prosegue seppur a ritmo ridotto, si sono uniti fattori stagionali - come i servizi per i trasporti, alimentari freschi - insieme ad elementi dovuti alle difficoltà di approvvigionamento ancora presenti sia sul fronte delle, anche alimentari, che impattano sul prezzo di alcuni beni o componenti di beni. Strozzature dal lato dell'offerta che hanno generato un ulteriore aumento dei prezzi.Il 2021 si chiude dunque con un tasso d'inflazione dell'1,9%, 0,8 la componente di fondo. Preoccupa, in modo particolare, l'accelerazione degli ultimi mesi e l'effetto trascinamento sul 2022. Bisogna monitorare con attenzione le dinamiche perché, se si generano, l'inflazione rischia di autoalimentarsi e propagarsi a tutti i comparti, con il forte rischio di pregiudicare la ripartenza in corso.Il dato preliminare sull'andamento dei prezzi alnel mese di dicembre, "seppure atteso (la nostra stima era di +0,3% su novembre contro una realizzazione di +0,4), consolida le preoccupazioni, espresse da tempo, sull'impatto della ripresa dell'inflazione sulla crescita nel 2022". È il commento dell'Ufficio Studi diai dati Istat. L'eredità lasciata dal 2021 (1,8%) e il permanere di tensioni sulle materie prime "lasciano poco spazio per ipotizzare un rientro delle dinamiche dei prezzi nel breve periodo. Già a gennaio, sia per gli aumenti dei costi dei consumi obbligati come, sia per il parziale trasferimento sui prezzi finali di pressioni sui costi che si stanno accumulando nelle filiere produttive, l'inflazione dovrebbe superare la soglia del 4%. Questa condizione inflazionistica è destinata a permanere almeno fino all'estate, con inevitabili riflessi negativi sul potere d'acquisto dei redditi delle famiglie e della loro ricchezza finanziaria detenuta in forma liquida, frenando l ripresa dei. Non rassicura la parziale tenuta dell'inflazione di fondo che, seppure all'1,5%, è in costante aumento negli ultimi mesi a conferma della presenza di alcune tensioni diffuse all'interno del sistema".