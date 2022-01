Male Estee Lauder sul mercato azionario di New York

società leader nei trattamenti anti-age

World Luxury Index

Estee Lauder

azienda attiva nel mercato dei cosmetici

(Teleborsa) - Pressione sulla, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,06%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo status tecnico dell'è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 367,1 USD, mentre il primo supporto è stimato a 355,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 378,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)