Scuola, lezioni in presenza e revisione dei protocolli Dad: le Regioni chiedono il parere del Cts

(Teleborsa) - Sul tema– in attesa di un parere del– sembra aver preso forza la linea del Governo che punta a non rinviare ildegli studenti dopo le vacanze natalizie e garantire le le lezioni in presenza in sicurezza modificando gli stessi protocolli sulla, eliminando la distinzione tra vaccinati e non vaccinati e aumentando la soglia di casi positivi oltre la quale si finisce a casa. Resta vivo però il fronte delleguidato dal governatore campano Vincenzo De Luca che chiede di far slittare la riapertura delle scuole e contenere così l'ondata Covid."Deve essere la comunità scientifica – ha dichiarato il presidente del Veneto,- a certificare la possibilità" di riaprire le scuole il 10 gennaio. Sul tema del ritorno a scuola si sono registrate le polemiche deiche hanno accusato il Ministero dell'Istruzione di "sgarbo istituzionale" per non aver portato al tavolo che si è tenuto ieri le misure previste per il ritorno in classe. "Preoccupazione" è stata espressa anche daiche hanno deciso di sposare la proposta delle Regioni sulla revisione dei protocolli sulle quarantene.Lache tiene più in apprensione sia palazzo Chigi che i governatori è quella tra i 5 e gli 11 anni, quella cioè che per ultima è entrata nella. E così - è la proposta delle Regioni - alle scuole dell'infanzia si finirebbe in quarantena per sette giorni con un solo caso, mentre per le elementari e la prima media la quarantena e l'interruzione della frequenza si avrebbero se ci sono almeno due contagiati. Nel caso di un solo positivo si attiva l', con la raccomandazione di astenersi dalla frequentazione di ambienti differenti dalla scuola, senza testing. Per le scuole secondarie di primo (per i soggetti di età uguale o superiore ai 12 anni) e secondo grado, lo stop alla frequenza e la quarantena scatterebbero con un minimo di 3 casi.